Rissa con accoltellamento a Capaci 19enne ricoverato a Villa Sofia Si batte la pista della spedizione punitiva da Palermo

Una rissa con accoltellamento si è verificata ieri sera a Capaci, coinvolgendo un giovane di 19 anni. Trasportato in condizioni di osservazione all'ospedale Villa Sofia, si ipotizza che l'evento possa essere riconducibile a una spedizione punitiva proveniente da Palermo. La vicenda è al vaglio delle autorità per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

E' in osservazione all'ospedale Villa Sofia il palermitano di 19 anni, residente a Capaci, accoltellato ieri sera nel corso di una lite in piazza della Repubblica. Le ferite sono profonde ma non avrebbero provocato lesioni agli organi interni. Oggi sono previsti nuovi accertamenti. Per tutta la notte i carabinieri hanno ascoltato alcuni giovani per cercare di risalire agli autori di quella che.

Violentissima rissa tra giovani, un ragazzo accoltellato in piazza a Capaci: è in codice rosso - Lite tra giovani, alcuni della Marinella, degenera in accoltellamento in piazza della Repubblica a Capaci: vittima trasferita in codice rosso a Villa Sofia; carabinieri acquisiscono testimonianze e fi ... lasicilia.it

