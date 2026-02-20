Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 20 al 22 febbraio

Livorno ospita numerosi eventi dal 20 al 22 febbraio, attirando residenti e visitatori. La causa è il calendario ricco di appuntamenti che anima la città in questo fine settimana. Tra concerti, mercatini e mostre, ci sono opportunità di divertirsi e scoprire nuove realtà locali. Le strade si riempiranno di musica e colori, soprattutto nel centro storico e sul lungomare. Chi cerca attività da fare può scegliere tra diverse proposte, tutte pronte a coinvolgere grandi e piccoli. Ecco cosa aspettarsi in questi giorni a Livorno.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 20 al 22 febbraio (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). Al Museo della Città è tutto pronto la mostra "Il Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant'altro". L'esposizione, nata per volontà dell'amministrazione dopo l'annuncio della sospensione delle pubblicazioni da parte dello storico mensile satirico, prenderà il via il 22 novembre alle 16 e sarà visitabile fino all'1 marzo.