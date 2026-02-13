Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 13 al 15 febbraio

Giovanni Rossi, musicista livornese noto per il suo concerto acustico in piazza Grande, porta la musica dal vivo nel cuore della città sabato 14 febbraio, per celebrare San Valentino con un evento gratuito che attirerà appassionati da tutta la provincia.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 13 al 15 febbraio (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). A Livorno, il numero 10 ha un solo ‘padrone’: Igor Protti. Per celebrarlo, dal 13 al 16 febbraio al Parco Levante si terrà una mostra da un titolo che lascia poco spazio all'immaginazione: “10 per sempre”, un’esposizione dedicata all’ex capitano amaranto. l Parco Levante sabato 14 e domenica 15 febbraio torna l'appuntamento con la Mostra del Disco, l'evento dedicato al collezionismo musicale.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su speciale weekend

Questo fine settimana a Livorno si preannuncia intenso di eventi.

Questo fine settimana a Livorno sarà pieno di cose da fare.

Ultime notizie su speciale weekend

Argomenti discussi: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 6 all'8 febbraio; Weekend a Roma: 21 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 febbraio; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 13 al 15 febbraio e per San Valentino; Weekend Milano, cosa fare sabato 31 e domenica 1 febbraio.

Olimpiadi, San Valentino e Carnevale: cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 13, 14 e 15 febbraio 2026Eventi, appuntamenti e proposte culturali nel capoluogo e nelle province. Arte, teatro, musica, tradizioni popolari e molto altro: ecco dove andare ... ilgiorno.it

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 13 al 15 febbraio e per San ValentinoL'incontro al Planetario che unisce amore e scienza, la serata di musica elettronica, l'iniziativa Lego e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it

Speciale Weekend con Benessere in Basilicata Giubileo Maison - Pignola (PZ) | BASILICATA 1 o 2 Notti in Mezza Pensione o Pensione Completa con SPA da soli 259€ a coppia! Clicca qui per dettagli sulla promozione https://tinyurl.com/yav - facebook.com facebook