Spazio il centro Broglio come ponte strategico tra Roma e Malindi

Il centro spaziale Luigi Broglio di Malindi è stato teatro del terzo incontro tra leader europei e africani dedicato allo spazio. L’evento, promosso dall’Agenzia spaziale italiana e dalla Kenya Space Agency, ha riunito rappresentanti di entrambi i continenti per discutere collaborazioni future. La riunione ha messo in evidenza come il centro di Malindi possa diventare un punto di collegamento tra Roma e le attività spaziali in Africa. L’appuntamento si è concluso con un confronto diretto tra i partecipanti su prossimi progetti comuni.

Il terzo Italy-African space leaders meeting si è svolto presso il Luigi Broglio Space center di Malindi, su impulso dell'Agenzia spaziale italiana e della Kenya space agency. Alla terza edizione, l'iniziativa ha riunito i vertici di numerose agenzie spaziali africane, confermando la progressiva istituzionalizzazione di un formato che da dialogo tecnico si sta consolidando come piattaforma politico-strategica stabile. La scelta di Malindi non è meramente simbolica. Il centro rappresenta una presenza infrastrutturale italiana permanente in Africa orientale e costituisce un asset operativo concreto nel segmento di terra, ambito sempre più centrale nelle dinamiche spaziali contemporanee.