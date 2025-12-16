il premio broglio rilancia lo spazio come leva di sviluppo e sicurezza

Il Premio Luigi Broglio torna alla Camera dei deputati, consolidando il suo ruolo come piattaforma di dialogo tra istituzioni, industria e ricerca. Attraverso questa iniziativa, si sottolinea l'importanza dello spazio come leva di sviluppo economico e sicurezza nazionale, continuando una tradizione che unisce memoria storica e visione strategica per il futuro.

Nel solco di una tradizione che intreccia memoria scientifica e visione strategica, il Premio Luigi Broglio è tornato alla Camera dei deputati come luogo di sintesi tra istituzioni, industria e ricerca. Non è stato solo un appuntamento celebrativo, ma un momento in cui il passato dell’astronautica italiana diventa chiave di lettura per un presente segnato da competizione globale, sicurezza e sviluppo tecnologico. La figura di Broglio, padre del programma San Marco, ha fatto da filo conduttore a una riflessione che coinvolge Parlamento e governo, mentre la space economy entra stabilmente nell’agenda politica come infrastruttura critica per il Paese. Formiche.net

