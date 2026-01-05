Italdesign Usa | un ponte strategico tra l' Italia e Detroit
Italdesign Usa rappresenta un collegamento strategico tra l’Italia e Detroit, offrendo servizi di design, ingegneria e sviluppo veicoli. L’azienda collabora con case automobilistiche e istituzioni accademiche statunitensi, facilitando lo scambio di competenze e innovazioni nel settore automotive. La sua presenza negli Stati Uniti consente di integrare competenze italiane con il mercato locale, contribuendo allo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate e personalizzate.
Design, ingegneria e sviluppo veicoli al servizio delle case automobilistiche e del network accademico statunitense. L'intervista a Fabrizio Mina, ceo di Italdesign Usa.
Italdesign, Audi cede la maggioranza all’americana Ust e Lamborghini resta azionista della società fondata da Giugiaro - La società americana (con capitale indiano) Ust rileva il controllo di Italdesign, la storica azienda di design auto fondata da Giorgetto Giugiaro. milanofinanza.it
