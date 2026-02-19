Mansouri ucciso a Rogoredo da un poliziotto gli agenti avrebbero aspettato 23 minuti prima di chiamare i soccorsi

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto, che avrebbe sparato durante una colluttazione. Le indagini hanno scoperto che gli agenti hanno atteso 23 minuti prima di chiamare i soccorsi, lasciando il corpo di Mansouri sul posto. Il 42enne, che aveva sparato prima di essere ucciso, è ora indagato per omicidio volontario. Quattro agenti sono stati accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso, mentre le autorità stanno esaminando le dinamiche dell’intervento. La vicenda resta sotto osservazione.

Il poliziotto e lo sparo fatale al pusher di Rogoredo: 23 minuti di buco prima di chiamare i soccorsiIl poliziotto ha sparato e ha causato la morte di un pusher di Rogoredo, ma ci sono voluti 23 minuti prima che arrivassero i soccorsi.

Abdherraim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo: la Procura indaga altri quattro agentiAbdherraim Mansouri, un giovane di 28 anni di origini marocchine, è morto il 28 gennaio durante un controllo della polizia a Rogoredo, e la causa è stata un colpo di pistola sparato da un agente.

