il giallo sul pusher ucciso 23 minuti per la chiamata ai soccorsi

Ci sarebbero delle incongruenze tra la versione fornita dai poliziotti coinvolti nella sparatoria avvenuta nel boschetto della droga di Rogoredo (Milano), lo scorso 26 gennaio, e quella dei legali di Abderrahim Mansouri, il 28enne pusher marocchino ucciso con un colpo di pistola sparato da Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della squadra investigativa del commissariato di Mecenate indagato per omicidio volontario. A partire da quel "buco" temporale, di circa 23 minuti, prima della chiamata ai soccorsi, di cui parlano in anteprima sulla loro edizione cartacea alcuni quotidiani questa mattina.

Pusher ucciso a Milano. A 23 minuti dallo sparo la chiamata ai soccorsiUn pusher è stato ucciso a Milano, dopo che una sparatoria ha fatto scattare una chiamata ai soccorsi 23 minuti più tardi.

Pusher morto a Rogoredo, quel buco di 23 minuti (tra lo sparo e i soccorsi) e i dubbi sulla pistolaA Rogoredo, Abdherraim Mansouri è stato ucciso da uno sparo, ma ci sono dubbi sulla pistola usata.

