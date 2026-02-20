Spalletti | Il ricorso per Kalulu è un atto dovuto per due ingiustizie evidenti a tutti e dico tutti do you know Chivu?

Luciano Spalletti ha annunciato che il ricorso per Kalulu nasce da due decisioni ritenute ingiuste, evidenziate anche dai tifosi. La richiesta mira a riabilitare il difensore, escluso dalla prossima sfida contro la Juventus a causa di una squalifica. Spalletti ha sottolineato come le azioni siano state motivate da motivi chiari e condivisi. La squadra si prepara ora senza uno dei suoi elementi chiave, con l’obiettivo di affrontare al meglio la partita.

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus -Como, facendo il punto sulla squadra e sugli infortuni, con particolare attenzione a Kalulu, che salterà la partita a causa di una squalifica. La conferenza di Luciano Spalletti. Come affrontate gli ultimi momenti difficili della squadra? "A volte ci sono delle cose che riesci a vederle, le percepisci però poi ti perforano lo stesso anche se sono ingiuste. Devi prenderne atto e decidere cosa farne. La reazione è un valore, ma la consapevolezza della forza della squadra ti dice se rimani fermo oppure tenti di crescere. Le analisi vanno fatte correttamente e oggettivamente; questo dolore lo dobbiamo usare come un elastico che ci carica e ci respinge verso la prossima partita.