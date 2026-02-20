Spalletti sulla richiesta di grazia a Kalulu | È giusto perché frutto di due ingiustizie evidenti

Luciano Spalletti ha commentato la richiesta di grazia a Kalulu, sostenendo che è un atto dovuto a causa di due decisioni sbagliate. Ha spiegato che la squadra si sente danneggiata da queste ingiustizie, che hanno influenzato la sua performance. Spalletti ha anche sottolineato l'importanza di difendere i propri giocatori in situazioni difficili. La questione ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda continua a tenere banco nel mondo del calcio.