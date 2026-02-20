Spalletti Il Como è forte usare dolore Champions come carica
L’allenatore Spalletti ha commentato la partita del Como, sottolineando la forza della squadra e l’importanza di trasformare il dolore per l’eliminazione in energia positiva. Ha anche parlato della possibilità di chiedere la grazia per Kalulu e della convocazione di David, che non giocava da tempo. Intanto, si discute se avviare subito il rinnovo del contratto. La squadra si prepara a ripartire, concentrandosi sulla prossima sfida.
"Giusto chiedere la grazia per Kalulu. Bremer assente, David convocato. Rinnovo subito? Si può fare". TORINO - Tanti gli spunti importanti emersi dalla conferenza stampa di Luciano Spalletti. Alla vigilia della gara casaling di campionato contro il Como, subito dopo il brutto ko di Champions contro il Galatasaray, il tecnico della Juve ha le idee chiare: "Dobbiamo usare il dolore di martedì come un elastico che ci dia la spinta. Questi otto giorni sono fondamentali per la nostra stagione. Il Como è forte e ben allenato". E ancora: "Giusto che la società abbia chiesto la grazia alla FIGC per Kalulu, dopo le ingiustizie subite.
