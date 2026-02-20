Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | Questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica Bremer non ci sarà David sì Rinnovo anticipato? Non cerco cose differenti – VIDEO

Luciano Spalletti ha annunciato che Bremer non sarà in campo contro la Juventus, mentre David sarà disponibile. Durante la conferenza stampa prima della partita, il tecnico ha commentato il momento difficile della squadra, paragonandolo a un elastico che si allunga e si carica. Ha anche chiarito di non aver intenzione di cercare soluzioni diverse per il rinnovo del contratto. La squadra si prepara ora alla sfida in programma domani sera.