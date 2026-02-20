Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | Questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica Bremer non ci sarà David sì Rinnovo anticipato? Non cerco cose differenti – VIDEO
Luciano Spalletti ha annunciato che Bremer non sarà in campo contro la Juventus, mentre David sarà disponibile. Durante la conferenza stampa prima della partita, il tecnico ha commentato il momento difficile della squadra, paragonandolo a un elastico che si allunga e si carica. Ha anche chiarito di non aver intenzione di cercare soluzioni diverse per il rinnovo del contratto. La squadra si prepara ora alla sfida in programma domani sera.
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. Nel giorno di vigilia, venerdì 20 febbraio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE RECUPERARE ENERGIE DOPO IL GALATASARAY – «A volte ci sono delle cose che riesci a vederle, che le percepisci, che le ascolti, però poi ti perforano lo stesso anche se sono ingiuste.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
