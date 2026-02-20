Spal l’effetto Mazza dove è finito? In casa non si vince dal 7 dicembre

Da quando Massimo Mazza ha lasciato la Spal, il rendimento casalingo della squadra è peggiorato notevolmente. La recente sconfitta contro una squadra di Eccellenza ha evidenziato come il fortino di corso Piave abbia perso il suo fascino. Non si vincono più partite in casa dal 7 dicembre, e il calo di pubblico si riflette anche sui risultati. Gli spalti, un tempo pieni, ora sono meno affollati, ma l’assenza di vittorie pesa molto sul morale della squadra. La squadra cerca di ritrovare la strada perduta in casa.

Da diverse stagioni lo stadio Mazza non è più il fortino inespugnabile degli anni d'oro. Erano in molti però a pensare che in Eccellenza difficilmente le squadre avversarie sarebbero riuscite a strappare un risultato positivo nell'impianto di corso Piave, che può contare su un numero di spettatori – seppur in calo costante – infinitamente superiore a quello di tutte le altre società. In casa invece Dall'Ara e compagni stanno lasciando tanti punti preziosi, e del tanto atteso effetto Mazza di fatto non c'è traccia. Il rendimento – negativo – della Spal praticamente è identico tra turni effettuati tra le mura amiche ed esterni, tanto che la media punti è rispettivamente di 1,91 e 1,85.