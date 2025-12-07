Spal la Sampierana è un test vero Al Mazza l’ultima gara del 2025
Ultima gara casalinga dell’anno solare per la Spal, determinata a centrare la terza vittoria consecutiva nello scontro diretto con la Sampierana (fischio d’inizio alle 14,30). È da qualche settimana che la squadra di Di Benedetto ha cerchiato in rosso questa partita sul calendario appeso nello spogliatoio di via Copparo, e anche se i bianconeri hanno rallentato in maniera inaspettata perdendo prima con la Comacchiese e poi col Cava Ronco restano avversari di tutto rispetto, da prendere con le molle. Del resto, in un campionato così equilibrato non si vincono cinque incontri di fila per caso. Già, perché appena due settimane fa la Sampierana comandava in solitudine la classifica, costringendo gli addetti ai lavori ad inserirla tra le outsider in chiave promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
