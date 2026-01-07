Il Verona non vince a Napoli dal 1983 gli azzurri non perdono in casa da dicembre 2024

Il Napoli e l’Hellas Verona si sfideranno oggi alle 18:30 in una partita di campionato. Il Napoli non perde in casa da dicembre 2024, mentre il Verona non vince a Napoli dal 1983. Analizzare le statistiche di questa sfida permette di comprendere meglio le tendenze e le probabilità di risultato delle due squadre.

Napoli ed Hellas Verona si affronteranno oggi alle 18:30 in campionato. Le statistiche di Napoli-Verona. Le statistiche sulle due squadre riportate dal sito degli azzurri: Sono 43 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli, con un bilancio che presenta 26 vittorie azzurre, 14 pareggi e 3 vittorie venete. L’ultima vittoria gialloblù a Napoli risale al 2 gennaio 1983, 2-1 in A. Da allora 26 confronti all’ombra del Vesuvio, con 18 successi azzurri ed 8 pareggi. Azzurri reduci da 4 vittorie per 2-0: le due gare con cui si sono aggiudicati la Supercoppa di Lega e le due successive in Serie A; gli azzurri non incassano gol in partite ufficiali da 377 minuti, ultimo subito in Udinese-Napoli 1-0 del 14 dicembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Verona non vince a Napoli dal 1983, gli azzurri non perdono in casa da dicembre 2024 Leggi anche: Udinese-Napoli 1-0, Conte cade al Bluenergy: gli azzurri perdono la vetta Leggi anche: Napoli cuore e orgoglio, Inter ko: gli azzurri ritrovano la vetta ma perdono De Bruyne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli-Verona, gli scaligeri non vincono a Fuorigrotta da 43 anni; Napoli Hellas Verona: probabili formazioni al Maradona (ore 18:30) e dove vederla in tv. Napoli-Verona live dalle 18.30, probabili formazioni e ultime notizie sul match del Maradona - Il Napoli incassa la quarta vittoria nelle ultime cinque gare giocate, mettendo pressione alle due milanesi e rimanendo in piena lotta scudetto. ilmattino.it

Napoli-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La squadra di Conte è di scena al Maradona contro i ragazzi di Zanetti nel match valido per la 19ª giornata di Serie A ... tuttosport.com

Napoli-Verona, gli scaligeri non vincono a Fuorigrotta da 43 anni - Sono 92 le sfide totali tra Napoli e Verona, di queste 64 quelle in serie A con 35 successi azzurri, 15 pareggi e 14 vittorie degli scaligeri, con 108 reti realizzate dai partenopei e 54 ... msn.com

