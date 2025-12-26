Airbus verso l' addio alle Big Tech | Cloud Ue sovrano per gestire i dati
Bruxelles, 26 dicembre 2026 – Airbus cambia strategia sui dati e punta a un cloud europeo "veramente sovrano". Il colosso europeo dell'aeronautica vuole ridurre la dipendenza da Amazon, Google e Microsoft per dati e applicazioni strategiche e proteggere i dati sensibili dalle norme Usa. Lo ha detto la vicepresidente per gli Affari digitali della società francese, Catherine Jestin. Citata dall'emittente francese Bfm, Jestin ha evidenziato che esiste "l'80% di possibilità" di individuare una soluzione Ue che risponda alle esigenze. L'obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme Usa, in particolare il Cloud Act. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Airbus sta per lanciare un bando da oltre 50 milioni di euro per migrare le sue applicazioni critiche (ERP, sistemi di produzione, progettazione degli aerei) verso un cloud europeo sovrano. E lo fa per proteggere i dati strategici dalle leggi extraterritoriali americ x.com
