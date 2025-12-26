Airbus verso l' addio alle Big Tech | Cloud Ue sovrano per gestire i dati

Bruxelles, 26 dicembre 2026 – Airbus cambia strategia sui dati e punta a un cloud europeo "veramente sovrano". Il colosso europeo dell'aeronautica vuole ridurre la dipendenza da Amazon, Google e Microsoft per dati e applicazioni strategiche e proteggere i dati sensibili dalle norme Usa. Lo ha detto la vicepresidente per gli Affari digitali della società francese, Catherine Jestin. Citata dall'emittente francese Bfm, Jestin ha evidenziato che esiste "l'80% di possibilità" di individuare una soluzione Ue che risponda alle esigenze. L'obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme Usa, in particolare il Cloud Act. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

