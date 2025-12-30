Airbus dice addio alle Big Tech | ‘Per i dati un cloud UE sovrano’

Airbus annuncia l'abbandono delle Big Tech per i propri dati, puntando su un cloud europeo sovrano. Questa scelta mira a garantire la protezione delle informazioni più sensibili, mantenendole sotto la normativa europea e evitando l'interferenza delle leggi statunitensi come il Cloud Act. Con questa iniziativa, l'azienda rafforza l'autonomia digitale e la sicurezza dei propri dati strategici.

L'obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme Usa, in particolare il Cloud Act. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Airbus dice addio alle Big Tech: 'Per i dati un cloud Ue sovrano' - Airbus intende ridurre la dipendenza da Amazon, Google e Microsoft per dati e applicazioni strategiche, puntando su un cloud europeo "veramente sovrano". ansa.it

La guerra dei visti tra Usa e Ue: la prima risposta europea la dà Airbus che dice addio alle Big Tech americane - Washington ha negato l'ingresso negli States a cinque europei per le questioni legate alle norme contro lo strapotere dei giganti digitali, da Bruxelles si meditano le contromosse

Airbus dice addio alle Big Tech: "Ok cloud Ue sovrano" - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Airbus dice addio alle Big Tech: "Ok cloud Ue sovrano"" pubblicato il 27 Dicembre 2025

