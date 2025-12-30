Airbus dice addio alle Big Tech | ‘Per i dati un cloud UE sovrano’
Airbus annuncia l'abbandono delle Big Tech per i propri dati, puntando su un cloud europeo sovrano. Questa scelta mira a garantire la protezione delle informazioni più sensibili, mantenendole sotto la normativa europea e evitando l'interferenza delle leggi statunitensi come il Cloud Act. Con questa iniziativa, l'azienda rafforza l'autonomia digitale e la sicurezza dei propri dati strategici.
L'obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme Usa, in particolare il Cloud Act. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
