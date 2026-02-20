’Sottopassaggi’ si apre con ’Saltata’

Venerdì sera alle 21.15, il teatro apre le sue porte sulla settima edizione di Sotto_Passaggi, iniziativa di teatro contemporaneo. La manifestazione, diretta da Stefano Tosoni e promossa da Proscenio Teatro con il supporto di Amat e Comune, parte con lo spettacolo “Saltata”. L’evento si svolge in un teatro cittadino, attirando appassionati e curiosi. La serata promette di coinvolgere il pubblico con una rappresentazione che sfida le convenzioni teatrali e invita a scoprire nuove forme artistiche. La prima pièce inaugura la rassegna con un’energia speciale.

Venerdì alle 21.15 si alza in teatro il sipario sulla settima edizione di SottoPassaggi, rassegna di teatro contemporaneo diretta da Stefano Tosoni e organizzata da Proscenio Teatro in collaborazione con Amat e Comune. Ad aprire la rassegna sarà “ Saltata ”, monologo teatrale tratto dall’opera omonima di Antonio Santori, autore che nelle Marche e nel Fermano ha operato per molti anni lasciando un segno profondo nel panorama culturale locale. “Saltata”, con ideazione, regia, adattamento e luci di Mizar Tagliavini, vede in scena Pamela Olivieri, affiancata dagli elementi di robotica e scena di Giorgio Liberini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

