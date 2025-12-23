Saltata Milan-Como a Perth la partita si disputerà a ‘San Siro’ Le possibili date

La partita tra Milan e Como, prevista per l'8 febbraio 2026, non si terrà più a Perth, in Western Australia. L'incontro si svolgerà invece allo stadio San Siro, confermando la collocazione originale in Italia. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante rispetto alla pianificazione iniziale, garantendo che l'evento si svolga nel rispetto delle previsioni e delle logistiche organizzative.

Milan-Como di campionato, in programma l'8 febbraio 2026, non si disputerà a Perth, nella Western Australia: ora è ufficiale. La partita di Serie A sarà ricollocata a 'San Siro'. Ma quando? Ecco cosa è successo e cosa potrà accadere adesso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Saltata Milan-Como a Perth, la partita si disputerà a ‘San Siro’. Le possibili date Leggi anche: Salta Milan-Como a Perth (Australia), la partita si giocherà a San Siro Leggi anche: Ora è ufficiale: Milan-Como non si disputerà a Perth. Ecco la nota che spiega le motivazioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Clamoroso, Milan-Como non si giocherà più a Perth. Trattativa saltata, i motivi; Milan-Como non si giocherà in Australia; Milan-Como, salta la partita a Perth. Niente Australia: cosa è successo; Serie A, Milan-Como non si gioca a Perth per eccessivi rischi finanziari - Video. Niente Milan-Como a Perth. Salta la partita in Australia - "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari" si legge nel comunicato ... rainews.it

Milan-Como, niente Australia: i motivi del no (definitivo) alla trasferta a Perth - Como è saltata definitivamente: ecco i motivi del flop e le reazioni in Italia e a Perth. panorama.it

Milan-Como, salta la partita di Serie A a Perth in Australia - L'ufficialità è arrivata tramite una nota congiunta della Lega Calcio e della Western Australia. tg24.sky.it

INFO MN - Milan-Como a Perth: vi sveliamo perché è saltata e come Tutto qui x.com

#Milan, stasera #Fullkrug a Milano. Saltata ufficialmente la trasferta di #Perth. #Nkunku via a gennaio #SempreMilan - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.