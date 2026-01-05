Allerta meteo su Pescara il Comune gioca d' anticipo | via al monitoraggio di fiume e sottopassaggi

Il Comune di Pescara ha avviato un monitoraggio tempestivo di fiume e sottopassaggi, prevista a partire da martedì 6 gennaio. Questa misura, coordinata dal gruppo di protezione civile, mira a garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse. L’attività di controllo continuerà nelle prossime ore, per monitorare eventuali criticità e intervenire prontamente in caso di necessità.

Dalle prime ore di domani, martedì 6 gennaio, partirà il monitoraggio del gruppo di protezione civile comunale dei sottopassi cittadini e del fiume Pescara. Una misura precauzionale annunciata dall'assessore comunale Massimiliano Pignoli alla luce dell'allerta meteo per il rischio temporali.

