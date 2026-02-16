Giugliano guerra alla sosta selvaggia | da lunedì parte la rimozione forzata dei veicoli

A Giugliano, il Comune ha deciso di avviare la rimozione forzata dei veicoli per combattere la sosta selvaggia, a causa della crescente presenza di auto parcheggiate in modo irregolare. Da lunedì, ufficialmente, i veicoli lasciati in divieto saranno rimossi con l’uso di carro attrezzi, per garantire più ordine nelle strade. La decisione mira a liberare spazi pubblici occupati abusivamente e a migliorare la viabilità cittadina.

Dal 23 febbraio 2026 a Giugliano parte il servizio di rimozione forzata dei veicoli con carro attrezzi. Un servizio necessario per ripristinare ordine e rispetto negli spazi pubblici. Come sindaco ho condiviso con il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone e con l’assessore Alfonso Sequino l’esigenza di un cambio di passo. Per troppo tempo la sosta selvaggia ha trasformato le nostre strade in terra di nessuno. Non è più tollerabile. Il servizio sarà operativo dalle 6 alle 22 nel periodo ottobremarzo e dalle 6 alle 24 nel periodo aprilesettembre. Interverrà su chiamata degli agenti di polizia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

