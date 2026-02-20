Sorpreso mentre cede droga a un coetaneo minorenne arrestato e dosi di hashish sequestrate

Un minorenne è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a consegnare droga a un coetaneo, un fatto che ha portato al sequestro di diverse dosi di hashish. I militari della Guardia di Finanza di Teramo hanno fermato il ragazzo durante un'operazione di controllo nelle strade del centro. Il giovane aveva nascosto le sostanze in tasca e stava per consegnarle a un altro minorenne. L’operazione mira a contrastare lo spaccio di sostanze illegali tra i giovani della zona. La vicenda prosegue con le indagini delle forze dell’ordine.

I militari delle fiamme gialle di Roseto degli Abruzzi sono stati impegnati in un minuzioso servizio di osservazione e pedinamento del sospettato, che è stato colto in flagranza; il giovanissimo risiede a Pineto Un minorenne arrestato e sostanze stupefacenti sequestrate: questo l'esito delle attività di controllo del territorio e contrasto allo di spaccio di sostanze stupefacenti disposte dal comando provinciale della guardia di finanza di Teramo, nell'ambito di un'operazione dei militari della dipendente tenenza di Roseto degli Abruzzi. Il giovanissimo arrestato è residente nel comune di Pineto.

