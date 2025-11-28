Cecina | Fermato mentre cede hashish a un coetaneo a casa nasconde droga e 200 euro | 21enne arrestato

Livornotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Cecina hanno arrestato un 21enne del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane era stato notato mentre cedeva una dose di hashish a un coetaneo e per questo i militari dell'Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

