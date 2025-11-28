Cecina | Fermato mentre cede hashish a un coetaneo a casa nasconde droga e 200 euro | 21enne arrestato
I carabinieri di Cecina hanno arrestato un 21enne del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane era stato notato mentre cedeva una dose di hashish a un coetaneo e per questo i militari dell'Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un Viaggio in Miniera Decima Puntata Miniera di Montecatini Val di Cecina L'Oratorio di Santa Barbara Francesco Auriemma Sindaco di Montecatini Val di Cecina Comune di Montecatini Val di Cecina Ufficio Turistico Montecatini Val di Cecina Mine Tuscany - facebook.com Vai su Facebook
La Stosa Virtus cede nel finale a Cecina. Costone da applausi, Arezzo travolto - Nell’ultimo test del precampionato la Stosa cede a Cecina nel finale dopo aver condotto per 39 minuti. Scrive lanazione.it