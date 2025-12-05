Passano dal garage ed entrano in casa per rubare | lo sfogo del proprietario

Momenti di paura giorni fa, nel pomeriggio, a Cava de’ Tirreni, dove un residente ha denunciato sui social la presenza di ladri all’interno della propria abitazione. L’episodio si è verificato intorno alle 17. I malviventi sarebbero entrati passando dal garage, riuscendo poi a forzare una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Passano dal garage ed entrano in casa per rubare: lo sfogo del proprietario

