La compagna lo caccia di casa mentre è ai domiciliari | 48enne va in carcere

Un uomo di 48 anni, durante il periodo di detenzione domiciliare, viene cacciato di casa dalla compagna. La decisione deriva da comportamenti che hanno reso impossibile la convivenza, portando alla revoca della misura e al suo conseguente ingresso in carcere. La vicenda evidenzia come le azioni personali possano influire sul regime detentivo e sulla privazione della libertà.

© Salernotoday.it - La compagna lo caccia di casa mentre è ai domiciliari: 48enne va in carcere Niente più detenzione domiciliare per chi, con i propri comportamenti, rende impossibile la convivenza, perdendo così il luogo fisico dove scontare la pena. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 48enne rumeno residente a Salerno. L'uomo.