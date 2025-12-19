Fratello e sorella si picchiano per strada poi si coalizzano contro la polizia
Se le stavano dando di santa ragione ma, dopo l’arrivo della polizia che stava semplicemente cercando di dividerli, sono passati dall’essere “avversari” ad “alleati”, contro le forze dell’ordine. Sembra assurdo eppure è quello che è successo realmente nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre in via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
