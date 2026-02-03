Occupa la casa della sorella e quando la donna si presenta per mandarlo via la minaccia con una pistola | Se non te ne vai la uso

Un uomo ha occupato la casa di famiglia, che era di proprietà della sorella. Quando lei si è presentata per chiedergli di andarsene, lui l’ha minacciata con una pistola, dicendo: “Se non te ne vai la uso”. La donna ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti e hanno messo fine alla situazione. La casa era sempre stata di proprietà della sorella, ma il fratello aveva occupato l’immobile illegalmente da tempo.

L'arma era risultata giocattolo ma era priva di ogni riconoscimento. L'uomo è finito a processo per minacce e violazione di domicilio FABRIANO - In quella casa non poteva stare. L'immobile di famiglia era stato ereditato dalla sorella che però non ne aveva mai potuto usufruire perché il fratello lo aveva occupato abusivamente. Questo nonostante vari procedimento di sgombero, anche con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica. L'uomo, 67 anni, era riuscito anche a rientrarci togliendo lucchetti e catene e cambiando la serratura del portone. Esasperata la donna era tornata a chiedergli per l'ennesima volta di lasciare la casa.

