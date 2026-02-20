Sony Interactive chiude Bluepoint Games

Sony Interactive Entertainment ha deciso di chiudere Bluepoint Games, lo studio famoso per i rifacimenti di videogiochi come Shadow of the Colossus e Demon’s Souls. La causa ufficiale riguarda ragioni strategiche legate alle risorse e alla riorganizzazione interna. Bluepoint Games, con sede in Texas, ha lavorato per migliorare le versioni rimasterizzate di numerosi titoli di successo. L’annuncio ha sorpreso molti appassionati, dato l’alto livello di qualità raggiunto dai loro lavori. La decisione si riflette nelle recenti notizie, che indicano un cambio di rotta da parte di Sony.

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha confermato ufficialmente la chiusura di Bluepoint Games, lo studio noto per l'altissima qualità tecnica dei suoi rifacimenti, da Shadow of the Colossus a Demon's Souls. L'operazione giunge a meno di cinque anni dall'acquisizione avvenuta nel settembre 2021, un periodo in cui il team è passato dal successo del lancio.