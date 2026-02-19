Sony | 70 dipendenti a rischio dopo la chiusura di Bluepoint Games

Sony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, lo studio texano noto per i suoi remake, a marzo 2026. La causa principale è la riorganizzazione delle attività dell’azienda, che mira a concentrare gli investimenti su nuovi progetti. La chiusura comporta il licenziamento di circa 70 dipendenti, molti dei quali si sono formati nei progetti di successo del passato. La decisione ha suscitato reazioni tra i lavoratori e gli appassionati di videogiochi, che temono la perdita di competenze nel settore. La notizia si diffonde in rete, creando aspettative sui prossimi sviluppi di Sony.

Addio a Bluepoint Games: Sony chiude lo studio texano, un colpo al mondo dei remake. Sony ha annunciato la chiusura di Bluepoint Games, lo studio di sviluppo con sede in Texas, a marzo 2026. La decisione, giunta dopo la cancellazione di un ambizioso progetto live-service legato all’universo di *God of War*, solleva interrogativi sul futuro di circa settanta dipendenti e sulla strategia di Sony nel settore dei videogiochi. Un’eccellenza nella cura dei classici. Bluepoint Games si era guadagnata una solida reputazione grazie alla sua abilità nel rivisitare titoli iconici del passato, offrendo ai giocatori esperienze di gioco moderne senza snaturare l’essenza degli originali.🔗 Leggi su Ameve.eu I dipendenti dell’Amom in piazza. Sono a rischio 70 posti di lavoroGiovedì, i dipendenti dell’Amom di Badia al Pino scenderanno in piazza per protestare contro la difficile situazione aziendale, che mette a rischio 70 posti di lavoro. 2XKO: Riot Games riduce il team di sviluppo dopo un lancio deludente, 80 dipendenti coinvolti.Riot Games ha deciso di tagliare 80 posti di lavoro nel team che lavora a 2XKO, il gioco di combattimento ambientato nell’universo di League of Legends. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sony chiude Bluepoint Games, studio di Demon's Souls RemakeSony ha deciso di chiudere Bluepoint Games, lo studio dietro il remake per PS5 di Demon's Souls, a cinque anni dall'acquisizione. Secondo quanto riportato da Bloomberg e confermato poco dopo da Hermen ... it.ign.com