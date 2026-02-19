Sony PlayStation ha chiuso Bluepoint Games team di sviluppo acquisito 5 anni fa

Sony PlayStation ha deciso di chiudere Bluepoint Games, il team di sviluppo acquisito cinque anni fa. La causa principale è la riorganizzazione interna e la volontà di concentrare risorse su altri progetti. Bluepoint Games, noto per aver rifatto giochi come “Demon’s Souls” e “Uncharted: The Nathan Drake Collection”, ha lavorato duramente per migliorare i titoli originali. La chiusura ha sorpreso molti fan, che si chiedono quali siano le prossime mosse di Sony nel settore dei remake e dei giochi di alta qualità. La decisione entra in vigore immediatamente.

Sony PlayStation ha annunciato la chiusura di Bluepoint Games, uno dei team più apprezzati per la realizzazione di remake di grande qualità tecnica. La decisione, comunicata a seguito di una "recente revisione aziendale", comporterà la perdita di circa 70 posti di lavoro. Lo studio con sede ad Austin, fondato nel 2006, cesserà ufficialmente le attività il prossimo mese. La notizia rappresenta un cambio di rotta significativo per una realtà che, fino a pochi anni fa, era considerata un pilastro strategico per il rilancio di grandi classici PlayStation. Per comprendere l'impatto della chiusura, è necessario analizzare il contesto industriale e le scelte strategiche compiute negli ultimi anni.