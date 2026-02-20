Sono una medium Dopo la morte di mio figlio parlo con lui e altre entità vogliono si sappia che la vita non finisce

Una medium afferma di parlare con suo figlio deceduto, sostenendo che la vita continua anche dopo la morte. Dopo aver perso il figlio, ha iniziato a ricevere messaggi da entità invisibili che le confermano questa convinzione. La donna spiega di comunicare regolarmente con queste presenze, che le rivelano dettagli personali e eventi futuri. La sua testimonianza giunge in un momento di grande curiosità e dibattito sulla possibilità di un'esistenza oltre il confine terreno. La domanda resta aperta: cosa c’è oltre la vita?

Monica Malaspina ha scoperto il dono della medianità a 14 anni, ma solo dopo la scomparsa prematura del figlio l'ha accettato. Oggi è al servizio di chi vuole entrare in contatto con il mondo dello spirito C'è vita oltre la morte? È la domanda più antica e profonda dell'umanità, con cui chiunque si trova prima o poi a fare i conti. Diatriba eterna tra fede e scienza, che solo l'esperienza diretta può risolvere. Da qui nasce l'importanza - o quantomeno il fascino, per chi non ci crede - della figura del medium, che attraverso doti sensitive, come la chiaroveggenza e la chiaroudienza, è capace di entrare in contatto con i defunti, di fare da tramite fra il mondo dei vivi e il "mondo dello spirito", come lo definisce Monica Malaspina.

