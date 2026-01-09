Rose Villain condivide il suo percorso, parlando della sua relazione con Andy e dell’importanza del sostegno reciproco. La cantante riflette sulle sfide personali e sulla forza trovata nell’amore, evidenziando come il supporto di una persona positiva possa fare la differenza. La loro storia è un esempio di come il dialogo e la condivisione possano contribuire a realizzare sogni condivisi nel mondo della musica e della vita.

«Mi diceva: uno su un milione ce la fa, ma tu devi cantare». Rose Villain l’ha ascoltata, realizzando il loro sogno comune. E oggi la sua vita è meno demoni e più margheritine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rose Villain: «Un figlio? Sì, con Andy “non può venire sbagliato”. A volte ho paura del mio bagaglio di oscurità, ma con una persona così entusiasta della vita al mio fianco sono tranquilla»

Leggi anche: La madre del ragazzo seviziato da una baby gang: «Ho paura per mio figlio. Quando l’ho visto la mattina dopo il mio cuore si è fermato»

Leggi anche: Sono straniero e non ho il codice fiscale, come posso iscrivere mio figlio a scuola? E se ho il CF, ma mio figlio non risulta registrato?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rose Villain/ Dal desiderio di un figlio a quel dubbio che l’assilla: “Ho episodi depressivi e momenti down” - La celebre cantante Rose Villain si confida sul suo privato e ripercorre la storia d'amore con il marito e producer Sixpm: "Tra noi scattò alchimia ma... ilsussidiario.net

Rose Villain, il messaggio per la mamma scomparsa: “Impossibile non amarti” - Il grande pubblico ha imparato a conoscerla e apprezzarla grazie alla sua voce potente e ai brani da hit parade, ma Rose Villain è anche una ragazza segnata da drammi ed esperienze dolorose. dilei.it

Roma Pride: Rose Villain, 'fuori legge, messaggio propaga amore' - Io mi sono potuta sposare, se un giorno avrò un figlio non avrò tutte le difficoltà burocratiche che ... ansa.it

Ma Rose Villain che canta Psycho Killer Il Rock Al Tempo Degli Dei - Il Pit - facebook.com facebook