Rose Villain | Un figlio? Sì con Andy non può venire sbagliato A volte ho paura del mio bagaglio di oscurità ma con una persona così entusiasta della vita al mio fianco sono tranquilla

Rose Villain condivide il suo percorso, parlando della sua relazione con Andy e dell’importanza del sostegno reciproco. La cantante riflette sulle sfide personali e sulla forza trovata nell’amore, evidenziando come il supporto di una persona positiva possa fare la differenza. La loro storia è un esempio di come il dialogo e la condivisione possano contribuire a realizzare sogni condivisi nel mondo della musica e della vita.

«Mi diceva: uno su un milione ce la fa, ma tu devi cantare». Rose Villain l’ha ascoltata, realizzando il loro sogno comune. E oggi la sua vita è meno demoni e più margheritine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

