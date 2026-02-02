Violentata dal compagno scappa in strada e chiede aiuto a un passante | 21enne arrestato dalla polizia

Questa mattina a Sesto San Giovanni, una ragazza di 21 anni è riuscita a scappare dal suo compagno dopo essere stata picchiata e minacciata. L’uomo, un 21enne, l’ha anche colpita al volto e le ha rotto il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. La giovane si è rifugiata in strada e ha fermato un passante, che ha chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti sono intervenuti in breve tempo e hanno arrestato l’uomo.

Sesto San Giovanni (Milano), 2 febbraio 2026 – Le botte. Le minacce. Il cellulare rotto per impedirle di chiedere aiuto. E i rapporti sessuali a cui sarebbe stata costretta contro la sua volontà. La ragazza che riesce in qualche modo a scappare dell'abitazione. Un passante che la incrocia per strada e chiama il 112. L'intervento della polizia a Sesto San Giovanni e l'arresto del fidanzato violento per maltrattamenti in famiglia. In manette un ventunenne italiano, indagato anche per violenza sessuale: gli accertamenti medici al centro specializzato della clinica Mangiagalli hanno evidenziato segni compatibili con uno stupro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violentata dal compagno, scappa in strada e chiede aiuto a un passante: 21enne arrestato dalla polizia Approfondimenti su Violenza Donna Genova, picchiata dal marito scappa di casa e chiede aiuto ai vigili: arrestato l’uomo Una donna di Genova, vittima di anni di violenze da parte del marito, ha trovato il coraggio di scappare di casa e chiedere aiuto ai vigili. Il compagno la prende a pugni e prova a strangolarla: scappa insanguinata dai vicini e chiede aiuto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Violenza Donna Argomenti discussi: Donna violentata in una casa abbandonata: notte di terrore. Poi scappa e chiama i carabinieri; Entra in casa della ex e accoltella alla schiena il nuovo compagno. Bloccato mentre scappa dal balcone. Lo studente 19enne è morto accoltellato da un compagno di scuola. Attorno ci sono amici e co noscenti della famiglia che sollevano cartelli: "La scuola è complice" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.