Sono stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi | la denuncia di una 18enne a Milano

Una ragazza di 18 anni ha raccontato di essere stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi, a Milano. La giovane ha fatto la denuncia alle forze dell’ordine e ora si cerca di capire cosa sia successo davvero. La polizia sta indagando sulla vicenda, che ha scosso la zona.

Una 18enne ha denunciato di essere stata violentata nei pressi della stazione di Porta Garibaldi a Milano. L'abuso si sarebbe consumato nelle prime ore di giovedì 29 gennaio.

