Sondaggio referendum giustizia | Sì al 54-56%

Se si andasse a votare oggi, al referendum sulla riforma della giustizia vincerebbe il Sì, stimato al 54-56%. Il No, invece, si attesterebbe sul 44-46%. Lo certifica il sondaggio realizzato da Tecnè, commissionato da RTI. Allo stato attuale, andrebbe a votare il 43% della popolazione italiana. Il 45%, invece, non si recherebbe alle urne, mentre il 12% si dice “indeciso”. Potenzialmente, dunque, andrebbe a votare fino al 55% della popolazione italiana. Il campione probabilistico del sondaggio è rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, articolato per sesso, età, area geografica. Le interviste sono state effettuate il 17 e 19 febbraio 2026 con metodo Cati-Cawi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: Referendum giustizia, sì al 59%: il sondaggio

Leggi anche: Referendum giustizia, il sondaggio: sì arriva al 52,3%

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, sondaggio: avanti il 'No' se è bassa l'affluenza; Referendum riforma giustizia, sondaggio e voto oggi: partita chiusa?; Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì; Referendum giustizia: parità al 38% tra Sì e No, il fronte del No recupera dagli indecisi.

Referendum, vincerà il Sì o il No? Dipende dall'affluenza alta o bassa. I due scenari nell'ultimo sondaggioIl possibile risultato del referendum sulla giustizia? Cruciale sarà l'affluenza. Con l'ago della bilancia che può pendere da un lato o dall'altro (sì ... ilmattino.it

Referendum Giustizia, cosa dicono gli ultimi sondaggi e cosa teme la maggioranza di GovernoAl momento, secondo Swg, sia il Sì che il No si attestano sul 38 per cento dei consensi. La scorsa settimana, sempre secondo Swg, il No era al 37. La crescita del No di un punto è arrivata proprio ... blitzquotidiano.it

Referendum sulla giustizia, il sondaggio Tecnè: Sì al 54-56%, No al 44-46% #referendumgiustizia x.com

Oggi scopriamo dal Fatto Quotidiano che Palazzo Chigi ha commissionato un sondaggio da 120 mila euro per capire come andrà il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Hanno paura di perdere, e lo dimostrano chiaramente: invece di affrontare il giud - facebook.com facebook