Referendum giustizia il sondaggio | sì arriva al 52,3%

(Adnkronos) – Il sì ha quasi 5 punti di vantaggio sul no quando manca poco più di un mese al referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. E' il quadro offerto dal sondaggio dell'Istituto 'Only Numbers' (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta. Secondo il rilevamento, il 40,3% degli italiani dichiara andrà a votare per il referendum confermativo. Non andrà il 16,8%, indecisi il 42,9%. In particolare, il 47,2% degli italiani voterebbe sì alla conferma della riforma della giustizia: erano il 46,6% nella scorsa rilevazione del 4 febbraio. Il 43,1% voterebbe no, quindi per l'abrogazione (erano il 42,2%).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Referendum giustizia, il sondaggio: Sì al 52,5% e No al 47,5%Un sondaggio rivela che il sì alla riforma della giustizia supera il 52 per cento, mentre il no si ferma al 47,5.

Referendum giustizia: Sì in vantaggio di 5% con 52,5%, No al 47,5%, Noto: "A decidere sarà affluenza, stimata tra 34-38%" - il SONDAGGIO di Only NumbersIl sondaggio di Only Numbers mostra il Sì avanti di circa 5 punti, con il 52,5% contro il 47,5% del No.

