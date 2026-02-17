Referendum giustizia il sondaggio | sì arriva al 52,3%

Un sondaggio recente mostra che il sì al referendum sulla giustizia, tenutosi il 22 e 23 marzo, ottiene il 52,3% dei consensi, superando di quasi cinque punti il no. La rilevazione arriva mentre si avvicina il giorno delle urne e riflette un aumento dell’interesse tra gli elettori. In molti, infatti, si sono mostrati più propensi a sostenere le modifiche proposte alla riforma.

(Adnkronos) – Il sì ha quasi 5 punti di vantaggio sul no quando manca poco più di un mese al referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. E' il quadro offerto dal sondaggio dell'Istituto 'Only Numbers' (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta. Secondo il rilevamento, il 40,3% degli italiani dichiara andrà a votare per il referendum confermativo. Non andrà il 16,8%, indecisi il 42,9%. In particolare, il 47,2% degli italiani voterebbe sì alla conferma della riforma della giustizia: erano il 46,6% nella scorsa rilevazione del 4 febbraio. Il 43,1% voterebbe no, quindi per l'abrogazione (erano il 42,2%).🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

