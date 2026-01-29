Referendum giustizia sì al 59% | il sondaggio

In Italia si avvicina il voto sul referendum sulla giustizia, e i sondaggi mostrano già un risultato chiaro. Solo il 59% degli italiani si dice favorevole, ma l’affluenza alle urne resta bassa. A meno di due mesi dalla consultazione, molti cittadini sembrano già aver preso una posizione, e il dibattito si infiamma tra chi sostiene la riforma e chi la critica.

(Adnkronos) – Affluenza bassa e verdetto che appare definito a meno di 2 mesi dal referendum sulla riforma della giustizia. Il 45% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare. Non andrà il 49%, mentre la quota degli indecisi è del 6% secondo il sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta. In particolare, il 59% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 41% voterebbe no, quindi per l'abrogazione. Alla domanda, poi, se siano favorevoli all'introduzione di due consigli superiori della magistratura, uno per i pubblici ministeri, l'altro per i magistrati giudicanti, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica, ha risposto sì il 53% degli intervistati, contrari il 24%, non sa il 23%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Referendum giustizia Referendum riforma della giustizia, il sondaggio: sì al 55% Secondo un recente sondaggio, il 55% degli italiani si mostra favorevole alla riforma della giustizia, in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e no al 30% Secondo un sondaggio recente, il 48,7% degli italiani si esprime a favore del referendum sulla riforma della giustizia, mentre il 30% si oppone. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Referendum Giustizia - Le 10 ragioni del SI Ultime notizie su Referendum giustizia Argomenti discussi: Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No - CGIL; Referendum Giustizia. Si vota il 22 e 23 marzo; Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi. Referendum sulla riforma della giustizia: la fotografia del voto secondo il sondaggio IxèReferendum sulla riforma della giustizia: ecco cosa succederà secondo i risultati del recente sondaggio dell’istituto di statistica Ixè. notizie.it Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustiziaGli ultimi davano il Sì molto avanti, ora ne è stato diffuso uno secondo cui la situazione sarebbe più equilibrata ... ilpost.it Referendum Giustizia: il Tar respinge il ricorso, confermate le date del 22 e del 23 Marzo. #REFERENDUMGIUSTIZIA #referendum #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/referendum-giustizia-tar-boccia-ricorso-confermate-la-date-del-voto-22-e-23-mar - facebook.com facebook #Referendum #Giustizia Il Tar respinge il ricorso del comitato che contestava le date per il voto del 22 e 23 marzo, scelte dal Consiglio dei Ministri. Bocciati alla commissione Affari costituzionali della Camera gli emendamenti delle opposizioni per il voto fuor x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.