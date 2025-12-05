Sondaggi politici calo di Fratelli d’Italia dopo le regionali | il campo largo si avvicina alle destre
Dopo le elezioni regionali, torna ad aumentare il numero dei sondaggi realizzati dai vari istituti sulle intenzioni di voto. Sondaggi raccolti nella Supermedia di YouTrend per Agi, dalla quale emerge un calo di Fratelli d’Italia. La flessione del partito di Giorgia Meloni, viene spiegato, dipende anche dal ritorno di alcune rilevazioni che non erano state effettuate negli ultimi tempi. Insomma, il calo di FdI viene dopo l’aumento delle scorse settimane. Un gioco a somma zero, per cui il partito di Meloni è sostanzialmente stabile. Resta comunque l’ultimo calo, che va di pari passo con la crescita del Pd e della Lega, mentre gli altri partiti sono abbastanza stabili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
