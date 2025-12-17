Stretta su pensioni e riscatto di laurea la Cgil | Ingiusto cambio di regole a Bergamo oltre 750 richieste dal 2019
Il maxiemendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2026 prevede una stretta sul riscatto di laurea, riducendone il valore per il diritto alla pensione anticipata. La Cgil critica questa decisione, evidenziando che a Bergamo sono oltre 750 le richieste di riscatto presentate dal 2019, considerandola un’ingiustizia che impatta sui lavoratori.
Il maxiemendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2026 introduce una stretta sul riscatto di laurea, riducendone progressivamente il valore ai fini del diritto alla pensione anticipata. Una misura che colpisce lavoratrici e lavoratori che hanno investito sugli studi e versato contributi reali, spesso a costi elevati, nella convinzione di avvicinare il traguardo della pensione. Dal 2031, i periodi riscattati perderanno sei mesi di efficacia ogni anno, fino a una riduzione complessiva di due anni e mezzo nel 2035. In concreto, dal 2035 il riscatto di una laurea triennale varrà solo sei mesi, nonostante il pagamento di tre anni di contributi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
