Atterra con l’elicottero sulla pista da sci di nuovo | la nuova bravata dell’imprenditore Per lui solo una multa | lo aveva già fatto pochi mesi fa

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imprenditore bresciano Giorgio Bortolo Oliva, 66 anni, è stato nuovamente protagonista di una bravata: ha atterrato con l’elicottero sulla pista da sci del Maniva, come aveva già fatto in passato. Nonostante le ripetute infrazioni, la sua ultima azione si è conclusa con una multa, senza conseguenze più gravi.

Lo aveva fatto un anno fa, era stato multato e ora l’ha fatto di nuovo. Giorgio Bortolo Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, è atterrato sulle piste da sci del Maniva in elicottero. Dopo aver “parcheggiato” il velivolo direttamente sulla pista, per cui non aveva ricevuto le autorizzazioni, l’uomo ha indossato l’attrezzatura e si è messo a sciare. Dopo qualche discesa, è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno identificato e multato. Il precedente di aprile. Lo scorso aprile, l’imprenditore aveva preso il suo elicottero e si era reso protagonista della stessa infrazione, quella volta sulle piste del Grostè, nel comprensorio di Madonna di Campiglio. Open.online

