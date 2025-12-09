Eric Dane sulla sua battaglia contro la Sla | Ho due figlie voglio vederle crescere Combatterò fino all' ultimo respiro
Il cinquantatreenne divo americano, che ormai avrebbe «un solo braccio funzionante», tornando a parlare della malattia che gli è stata diagnosticata lo scorso aprile ha anche raccontato tutto il suo sconforto: «Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
