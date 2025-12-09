Eric Dane sulla sua battaglia contro la Sla | Ho due figlie voglio vederle crescere Combatterò fino all' ultimo respiro

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cinquantatreenne divo americano, che ormai avrebbe «un solo braccio funzionante», tornando a parlare della malattia che gli è stata diagnosticata lo scorso aprile ha anche raccontato tutto il suo sconforto: «Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

eric dane sulla sua battaglia contro la sla ho due figlie voglio vederle crescere combatter242 fino all ultimo respiro

© Vanityfair.it - Eric Dane sulla sua battaglia contro la Sla: «Ho due figlie, voglio vederle crescere. Combatterò fino all'ultimo respiro»

Approfondisci con queste news

eric dane sua battagliaL'attore di Grey's Anatomy rivela il peggioramento della sua condizione ma conferma la volontà di continuare a lavorare - L'attore di Grey's Anatomy ha parlato della sua battaglia contro la malattia e della volontà di continuare a lavorare nonostante le limitazioni ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Eric Dane Sua Battaglia