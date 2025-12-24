L’omaggio a Francesco Redi per i quattrocento anni dalla nascita

In occasione dei quattrocento anni dalla nascita di Francesco Redi, si rende omaggio a uno degli scienziati più innovativi del Seicento. Conosciuto anche per il celebre verso su Montepulciano, Redi ha rivoluzionato la biologia con scoperte fondamentali e un approccio scientifico ancora attuale. La sua figura rappresenta un esempio di rigore e innovazione, testimonianza della complessità e del valore del pensiero scientifico italiano.

Molti conoscono il celebre verso 'Montepulciano d'ogni vino è il re', non tutti sanno che l'autore di quello che nel tempo si è trasformato in un azzeccatissimo slogan è lo scienziato aretino Francesco Redi, ben pochi hanno cognizione dello spessore del personaggio, protagonista per esempio, alla metà del '600, di rivoluzionarie scoperte nell'ambito della biologia. È per portare alla luce una figura così autorevole della cultura toscana ma anche per un segno di riconoscenza e per celebrare un legame indissolubile, che Montepulciano, nel 2026, in occasione del quarto centenario della nascita di Francesco Redi, allestirà un ricco cartellone di iniziative, a cominciare da una mostra e da un convegno internazionale di studi sulla figura e l'opera dell'illustre personaggio.

