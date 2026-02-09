Alessandro Garofoli parla di Francesco Sforzi medico ottocentesco

Martedì 10 febbraio, ad Arezzo, si terrà un nuovo incontro del ciclo di conferenze sulla storia dei medici locali. La Società storica aretina organizza l’evento, che ha già riscosso interesse tra gli appassionati di storia e medicina. Questa volta si parlerà di Francesco Sforzi, un medico dell’Ottocento, con l’obiettivo di far conoscere meglio le figure che hanno segnato la storia della città e del territorio. L’appuntamento si svolge al pubblico e promette di offrire spunti interessanti sulla professione medica di ieri e di oggi.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Arriva un nuovo appuntamento martedì 10 febbraio per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina sui medici del passato del territorio aretino e patrocinato dal Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all'Auditorium Ducci di via Cesalpino, Alessandro Garofoli, curatore anche del ciclo, parla di Francesco Sforzi, medico ottocentesco distintosi per zelo, competenza ed altruismo. La serie di incontri f a parte di un più ampio progetto e si propone di illustrare, nell'ambito dell'evoluzione della disciplina, lo sviluppo delle conoscenze e delle pratiche sanitarie e le figure dei maggiori protagonisti locali.

