Usa | Meno presenza militare nel mondo focus sul fronte latinoamericano In Europa c' è il rischio di cancellazione della civiltà

Gli Stati Uniti si disimpegneranno della scenario globale per concentrarsi sull'America Latina e sulla lotta all’immigrazione. E’ quanto emerge dal documento programmatico messo a punto dalla Casa Bianca per delineare le future direttrici della politica estera statunitense. La nuova strategia promette un «adeguamento della nostra presenza militare globale per affrontare le minacce urgenti nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Usa: "Meno presenza militare nel mondo, focus sul fronte latinoamericano. In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà"

