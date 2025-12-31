Attesa per il discorso di fine anno di Mattarella | focus su giovani e una foto storica nel backstage Cosa dirà

Stasera, 31 dicembre 2025, sarà trasmesso il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente Mattarella, giunto alla sua undicesima edizione. Il discorso si concentrerà su temi come i giovani e il futuro del paese. Nel backstage circolerà anche una foto storica, testimonianza di un percorso di continuità e impegno istituzionale. Un momento di riflessione per il nostro paese in un anno importante.

Stasera, 31 dicembre 2025, andrà in onda a reti televisive unificate il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato al suo undicesimo discorso. Discorso di fine anno di Mattarella: a che ora e cosa dirà il PresidenteAlle 20,30 il Capo dello.

A che ora inizia il discorso di fine anno (2025) di Mattarella: orario esatto - DISCORSO MATTARELLA QUANDO INIZIA ORARIO – Come di consueto, nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tiene il tradizionale discorso di fine a ... tpi.it

Mattarella, il discorso di fine anno: cosa dirà? L’impegno dei giovani per la Repubblica e l'urgenza della pace - Un anno fa, nel tradizionale messaggio di fine anno, Sergio Mattarella concluse con una frase potente: «La speranza siamo noi». ilmessaggero.it

