Attesa per il discorso di fine anno di Mattarella | focus su giovani e una foto storica nel backstage Cosa dirà

Stasera, 31 dicembre 2025, sarà trasmesso il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente Mattarella, giunto alla sua undicesima edizione. Il discorso si concentrerà su temi come i giovani e il futuro del paese. Nel backstage circolerà anche una foto storica, testimonianza di un percorso di continuità e impegno istituzionale. Un momento di riflessione per il nostro paese in un anno importante.

Stasera, 31 dicembre 2025, andrà in onda a reti televisive unificate il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato al suo undicesimo discorso. Discorso di fine anno di Mattarella: a che ora e cosa dirà il PresidenteAlle 20,30 il Capo dello.

