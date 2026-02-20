Smog il 22 febbraio scatta la domenica ecologica

Il Comune di Parma ha deciso di rendere ecologica la domenica 22 febbraio 2026 a causa dell’alto livello di smog che ha superato i limiti consentiti. Per tutta la giornata, dalle 8:30 alle 18:30, le auto non potranno circolare entro l’anello delle tangenziali. Questa misura mira a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria in città. La domenica ecologica fa parte delle azioni previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030). Le restrizioni saranno in vigore anche durante le festività.

Le domeniche ecologiche sono previste ogni domenica fino al 31 marzo 2026. 1) veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 9869A CE e successive o alla direttiva 9996A CE e successive; 2) veicoli alimentati a GPLbenzina o metanobenzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 9869A CE e successive o alla direttiva 9996A CE e successive; 3) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 7152007*6922008 (Euro 6 A o Euro 6 B); 5) motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 200377CE e successive.