Inquinamento | l' 8 febbraio scatta la domenica ecologica

La domenica 8 febbraio 2026 a Parma sarà ecologica. Dalle 8.30 alle 18.30, le auto non potranno entrare entro l’anello delle tangenziali. Il Comune ha deciso di limitare il traffico per ridurre lo smog, seguendo le misure del nuovo PAIR2030. La città si prepara a una giornata senza auto, sperando di migliorare la qualità dell’aria.

Domenica 8 febbraio 2026 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale. Le domeniche ecologiche sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Parma Inquinamento

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Parma Inquinamento

Argomenti discussi: Monte Berico 600, l’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita si apre domenica 8 febbraio con la celebrazione del Cardinale Parolin; Zone umide, Italia quarta in Europa con 63 siti di importanza internazionale; Allarme qualità dell'aria in Cina; La missione internazionale in Turchia per il sisma del febbraio 2023.

1 febbraio domenica ecologica: chi può circolare e chi noDomenica 1 febbraio sarà domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazi ... ravennawebtv.it

Venerdì 13 febbraio ad Alba : un dialogo fra il giornalista e divulgatore scientifico ambientale Franco Borgogno e il musicista e imprenditore culturale @FilCosentino sull’ambiente sonoro in #natura e sull’inquinamento acustico Ingre x.com

Qualità dell’aria a Fano: ordinanze del Comune di Fano contro PM10 e inquinamento Dal 3 febbraio e fino al 15 aprile 2026 entrano in vigore limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti nella Zona Blu e nuove regole per ridurre le emissioni at facebook