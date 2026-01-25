Addio a Stefano Marangone malato di Sla e simbolo della battaglia per i diritti alle cure
È scomparso Stefano Marangone, residente a Rivignano, noto per la sua testimonianza di coraggio nella lotta contro la Sla. Malato di lunga data, ha dedicato gli ultimi anni a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere i diritti delle persone affette da questa malattia. La sua figura rappresenta un esempio di determinazione e impegno civile, lasciando un messaggio di solidarietà e attenzione verso le sfide della malattia.
Se n’è andato Stefano Marangone, storico malato di Sla, originario di Rivignano, che fino all’ultimo si è battuto per i diritti delle persone affette da questo tipo di malattia.Stefano 59 anni conviveva con la Sclerosi laterale amiotrofica da 23. Sognava una vita migliore, da trascorrere nella.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Malato di Sla dà incredibile testimonianza: “Non c’è disperazione se c’è Dio”
Leggi anche: Addio a Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria e protagonista di tante battaglie per i diritti
Caroline Tronelli dopo l’addio a Stefano De Martino diventa influencerCaroline Tronelli volta pagina dopo l’addio a Stefano De Martino e torna sui social, iniziando una carriera come influencer. La storia d’amore con il conduttore, che per tutta l’estate aveva scatenato ... dilei.it
Stefano De Martino ha detto addio al padre Enrico, morto a soli 61 anni. L’uomo era malato da tempo e le sue condizioni di salute erano peggiorate nell’ultimo periodo. I rapporti tra il conduttore e il padre non sono sempre stati facili: i due avevano avuto non p - facebook.com facebook
Addio a Enrico De Martino, il papà di Stefano: ex ballerino del San Carlo, aveva 61 anni - x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.