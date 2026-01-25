Addio a Stefano Marangone malato di Sla e simbolo della battaglia per i diritti alle cure

È scomparso Stefano Marangone, residente a Rivignano, noto per la sua testimonianza di coraggio nella lotta contro la Sla. Malato di lunga data, ha dedicato gli ultimi anni a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere i diritti delle persone affette da questa malattia. La sua figura rappresenta un esempio di determinazione e impegno civile, lasciando un messaggio di solidarietà e attenzione verso le sfide della malattia.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.