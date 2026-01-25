Addio a Stefano Marangone malato di Sla e simbolo della battaglia per i diritti alle cure

È scomparso Stefano Marangone, residente a Rivignano, noto per la sua testimonianza di coraggio nella lotta contro la Sla. Malato di lunga data, ha dedicato gli ultimi anni a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere i diritti delle persone affette da questa malattia. La sua figura rappresenta un esempio di determinazione e impegno civile, lasciando un messaggio di solidarietà e attenzione verso le sfide della malattia.

Se n’è andato Stefano Marangone, storico malato di Sla, originario di Rivignano, che fino all’ultimo si è battuto per i diritti delle persone affette da questo tipo di malattia.Stefano 59 anni conviveva con la Sclerosi laterale amiotrofica da 23. Sognava una vita migliore, da trascorrere nella.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

