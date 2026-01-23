Highlights Bologna-Celtic | Skorupski che erroraccio! Ma poi il mancino di Rowe

Durante la partita tra Bologna e Celtic, un grave errore di Skorupski permette al Celtic di aprire le marcature con Hatate al 6’. Successivamente, Trusty segna il raddoppio al 40’, consolidando il vantaggio degli ospiti. La gara si è sviluppata con continuità, evidenziando momenti di attenzione e precisione da entrambe le squadre.

L'erroraccio del portiere rossoblù apre le porte al gol del vantaggio del Celtic (Hatate, 6'), che poi raddoppia al 40' con Trusty. Nel secondo tempo però, è tutta un'altra musica: prima Dallinga, poi Rowe. Al Dall'Ara finisce 2-2, dopo gli scontri tra tifosi avvenuti prima della gara.

