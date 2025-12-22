Germani a testa alta ma a Bologna passa la Virtus 86-76 Gli highlights

Nella sfida di alta classifica, Virtus Bologna ha superato Germani Brescia 86-76. Nonostante l’impegno e la determinazione, la squadra lombarda non è riuscita a espugnare il campo emiliano in una partita equilibrata e combattuta. Un confronto che ha visto entrambe le formazioni impegnate con intensità, evidenziando il livello competitivo del campionato.

Non basta una Germani coraggiosa e intensa per espugnare il parquet più caldo del campionato. Nel big match di alta classifica, Brescia si arrende 86-76 sul campo della Virtus Bologna, al termine di una gara combattuta, giocata a viso aperto e a lunghi tratti alla pari. Un ko che non cancella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Germani a testa alta, ma a Bologna passa la Virtus 86-76. Gli highlights Leggi anche: Troppo Zalgiris per la Virtus: a Kaunas finisce 86-65. Gli highlights Leggi anche: Virtus Bologna-Monaco 77-73: gli highlights Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Germani a testa alta, ma a Bologna passa la Virtus 86-76. Gli highlights; Serie A, super Pajola: Brescia ko e la Virtus vola in testa alla classifica; La Virtus Olidata Bologna si prende il big match contro la Germani Brescia trascinata da Pajola ed Edwards (86-76). Germani a testa alta, ma a Bologna passa la Virtus 86-76. Gli highlights - Non basta una Germani coraggiosa e intensa per espugnare il parquet più caldo del campionato. bresciatoday.it

La Germani cade a Bologna, la Virtus l'aggancia in vetta alla classifica - Non bastano i punti di Della Valle e Burnell, i campioni d'Italia escono alla distanza e annientano Ivanovic, che si sblocca solo nell'ultimo quarto. brescia.corriere.it

Serie A, super Pajola: Brescia ko e la Virtus vola in testa alla classifica - L’Olidata vince il posticipo d’alta classifica della Virtus Arena con Brescia (86- msn.com

La giornata di ieri…circondati da una folla di germani intenti a pescare nel Navile a testa in giù c’era anche un “diverso”, nero come mai raramente abbiamo visto… È stata davvero bella e proprio per il motivo che è stata bella e abbiamo ancora tanti pupazzi, g - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.